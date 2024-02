Le Blavet au naturel RDV grainothèque Espace Kenere Pontivy, mercredi 27 mars 2024.

Le Blavet au naturel RDV grainothèque Espace Kenere Pontivy Morbihan

Par la médiathèque et Alimentation Bien Commun

Bourse aux graines et fabrication de bombes à graines en partenariat avec l’asso –

ciation Alimentation Bien Commun qui a créé Le Jardin qui cache la forêt, jardin

collectif et pédagogique basé à Le Sourn. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 15:00:00

fin : 2024-03-27

Espace Kenere 34 bis Rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

L’événement Le Blavet au naturel RDV grainothèque Pontivy a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté