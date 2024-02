Le Blavet au naturel l’ortie, le loup et l’herbe d’oubli Rue du musée Saint-Aignan, samedi 23 mars 2024.

Le Blavet au naturel l’ortie, le loup et l’herbe d’oubli Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Par Saint-Aignan, Pontivy Communauté, Identi’Terre et De sa couleur préférée

Balade contée à deux voix autour des plantes et de la faune nocturne de nos contrées. Le temps de la balade vous découvrirez le nouveau circuit balisé par l’association St Aignanaise Hent Glaz.

Ouvert à toute personne en capacité de marcher sur un chemin non carrossable, sur inscription en suivant le lien Google Drive (https://lc.cx/7Pquah) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

Rue du musée Parking du musée de l’Électricité

Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

L’événement Le Blavet au naturel l’ortie, le loup et l’herbe d’oubli Saint-Aignan a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté