Le Blavet au naturel le ruisseau de Bonne-Chère Malguénac, samedi 23 mars 2024.

Le Blavet au naturel le ruisseau de Bonne-Chère Malguénac Morbihan

Par Malguénac, Bretagne Vivante et Blavet terres & eaux

Venez découvrir le milieu protégé où vit la fameuse mulette perlière et en profiter pour observer pour observer les petites bêtes fréquentant ce ruisseau classé en Site Natura 2000.

Prévoir un équipement selon la météo. Bottes conseillées

Covoiturage possible à 13h45 au parking de la salle de sport de Malguénac .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

Chapelle du Moustoir

Malguénac 56300 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

L’événement Le Blavet au naturel le ruisseau de Bonne-Chère Malguénac a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté