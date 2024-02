Le Blavet au naturel exposition « A fleur de trottoir » Aux abords de la médiathèque, Saint-Thuriau, lundi 4 mars 2024.

13 panneaux illustrés présentent sous un nouveau jour les plantes que certains d’entre nous appellent mauvaises herbes , dont les propriétés sont très souvent insoupçonnées et qui rendent de nombreux services à la nature et aux êtres humains. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-29

Aux abords de la médiathèque, 2 place de l’Eglise

Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

