Le Blavet au naturel conférence sur l’eau LEGTA le Gros Chêne Pontivy, lundi 25 mars 2024.

Par le LEGTA Le Gros Chêne, l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne, Le Haut Conseil Breton pour le Climat

et Blavet terres & eaux.

L’Observatoire de l’Environnement en Bretagne, le Haut Conseil Breton pour le Climat et Blavet terres & eaux proposent une conférence à trois voix sur l’eau en Bretagne. Quel est l’état de la ressource aujourd’hui ? Quelles sont les pressions

et usages de l’eau ? Quelle eau pour demain face au changement climatique ?

Sur inscription à lucie.lejeanne@educagri.fr ou au 02 97 25 93 10, tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 14:00:00

fin : 2024-03-25 16:00:00

LEGTA le Gros Chêne Amphithéâtre Bâtiment B

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

