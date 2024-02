Le Blavet au naturel causerie sur l’agroforesterie Espace Kenere Pontivy, samedi 30 mars 2024.

Le Blavet au naturel causerie sur l’agroforesterie Espace Kenere Pontivy Morbihan

Par la médiathèque et François Robin

Venez échanger sur l’agroforesterie avec François Robin, paysan et formateur en permaculture et en agroforesterie. François a créé son verger naturel diversifié Le verger au bois gourmand à Melrand. Il viendra nous parler du jardin-forêt et comment l’appliquer à son potager. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

Espace Kenere 34bis Rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

L’événement Le Blavet au naturel causerie sur l’agroforesterie Pontivy a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté