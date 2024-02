Le Blavet au naturel à la découverte de la faune des milieux humides Gueltas, samedi 23 mars 2024.

Le Blavet au naturel à la découverte de la faune des milieux humides Gueltas Morbihan

Les milieux aquatiques comme les étangs de Branguily sont très prisés par tout un bestiaire sauvage caractéristique et souvent méconnu. Venez découvrir ces espèces lors d’une sortie naturaliste ludique et conviviale, à la recherche des

traces et indices de présence, avec peut-être à la clé de belles observations.

Sur inscription en suivant le lien Google Drive, à partir de 7 ans, limité à 15 personnes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 11:00:00

Hangar de la forêt de Gueltas

Gueltas 56920 Morbihan Bretagne contact@blavet.bzh

