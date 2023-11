Saut à l’élastique à Le Blanc Viaduc de Le Blanc rue de ménigouttes 36300 Le Blanc Le Blanc, 24 mars 2024T 12:00, Le Blanc.

Venez sauter à 38 mètres depuis le viaduc de Le Blanc

Mars 24 – Avril 14 et 28 – Mai 12 et 26 – Juin 9 et 23 – Juillet 7, 14, 21 et 28 – Août : 4 , 11, 18 et 25 – Sept 7 et 22 – Oct 5 et 19 – Nov 2 24 mars – 2 novembre 2024 1

https://www.instagram.com/accroduc_saut_en_elastique/

Venez sauter à l’élastique à 38 mètres au dessus de la Creuse depuis le viaduc de Le Blanc dans l’Indre (36300) au coeur de la région Centre Val de Loire. Imaginez-vous, debout sur le parapet d’un viaduc, les pieds à la limite du vide, prêts à sauter. Si vous êtes à la recherche d’une expérience inoubliable, forte en émotions et qui offre une montée d’adrénaline incomparable, vous êtes au bon endroit. Nous faisons également sauter à l’élastique sur le viaduc de Cluis dans le sud de l’Indre. Vous pouvez nous contacter au 07.48.90.38.52 ou par accroduc@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/accroduc/boutiques/reserver-votre-saut-saison-2024

