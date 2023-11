C’est Décidé, Je Deviens une Connasse ! – Tournée THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara Catégories d’Évènement: Le Blanc-Mesnil

C'est Décidé, Je Deviens une Connasse ! – Tournée THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara, 1 mars 2024, LE BLANC MESNIL. C'est Décidé, Je Deviens une Connasse ! – Tournée THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 20:00. Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd'hui c'est décidé elle veut devenir une connasse ! Elle compte bien entendu sur Alex un ami bourreau des coeurs pour l'aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d'attirer l'attention de ces messieurs. Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse ! Elise PONTI, C'est Décidé je Deviens une Connasse! Elise PONTI, Alexis Jarniac, Lucie Cottard, C'est Décidé je Deviens une Connasse! THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara LE BLANC MESNIL 1-5 Place de la Libération Seine-St-Denis

Lieu THEATRE DU BLANC MESNIL - Barbara Adresse 1-5 Place de la Libération Ville LE BLANC MESNIL Departement Seine-St-Denis

