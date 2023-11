Un Dîner d’Adieu – Tournée THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara, 24 novembre 2023, LE BLANC MESNIL.

Un Dîner d’Adieu – Tournée THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 26.4 à 30.8 euros.

Le Théâtre Mac-Nab (L-D-20-5873/6288/6289) présente : ce spectacle. Devant se rendre à un autre dîner auquel ils ne veulent au fond pas aller, Pierre et Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils organiseront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont disparaître de leur vie. Leur première victime : Antoine Royer. Mais, entre un Pierre un peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et cet ami pour le moins curieux, rien ne se passe comme prévu…La célèbre comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.Réservation PMR : 02 48 53 02 60 Un Dîner D’Adieu de Matthieu Delaporte Cartman, Laetitia Milot, Jean-Baptiste Shelmerdine

THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara LE BLANC MESNIL 1-5 Place de la Libération Seine-St-Denis

26.4

EUR26.4.

