RECRUTEMENT CONSEILLERS POLE EMPLOI Le Blanc-Mesnil RECRUTEMENT CONSEILLERS POLE EMPLOI Le Blanc-Mesnil, 21 décembre 2023, . RECRUTEMENT CONSEILLERS POLE EMPLOI Jeudi 21 décembre, 09h30 Le Blanc-Mesnil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Réunion d’information collective pour vous présenter dans le cadre de recrutements les métiers de Conseiller emploi accompagnement et Conseiller en gestion des droits. Compétences requises :

• Avoir le sens du service et l’esprit d’équipe

• Savoir prendre des initiatives

Réunion de présentation du métier de conseiller emploi Le Blanc-Mesnil 93150 Le Blanc-Mesnil

