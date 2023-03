Accueil SErvice SAnitaire Le Blanc Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Accueil SErvice SAnitaire Le Blanc, 11 avril 2023, Le Blanc. Accueil SErvice SAnitaire 11 – 14 avril Le Blanc Les délégués Echelon Local Brenne Val de l’Indre accueillent depuis novembre 2022 trois étudiantes en médecine de Tours dans le cadre d’un stage SESA.

La qualité d’accueil MSA et la richesse des deux semaines de stage coordonné avec les acteurs locaux de santé (MSP, CLS, SPTS) ont permis d’enrichir un diagnostic de santé auprès des producteurs (trices) de lait et fromage du territoire AOP pour le déploiment d’ un programme d’actions de prévention et promotion pour la santé de nos éleveurs en 2023.

En partenariat avec les élus locaux, les stages SESA sont l'occasion de montrer les atouts d'un territoire et d'accueillir dans quelques années de nouveaux praticiens sur le territoire pour maintenir une offre de soin en milieu rural.

