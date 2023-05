Brocante, antiquité et vide-greniers Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc Brocante, antiquité et vide-greniers, 6 août 2023, Le Blanc. Brocante, antiquité (plus de 400 exposants) et vide-greniers..

Dimanche 2023-08-06 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-06 . EUR. Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Flea market, antiques (over 400 exhibitors) and garage sale. Rastro, antigüedades (más de 400 expositores) y venta de garaje. Trödelmarkt, Antiquitäten (über 400 Aussteller) und Flohmarkt. Mise à jour le 2023-04-28 par ADT INDRE Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Adresse Ville Le Blanc Departement Indre Lieu Ville Le Blanc

Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le blanc/

Brocante, antiquité et vide-greniers 2023-08-06 was last modified: by Brocante, antiquité et vide-greniers 6 août 2023 Le Blanc

Le Blanc Indre