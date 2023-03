Concert l’ensemble vocal MÉLIADES Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc

Concert l’ensemble vocal MÉLIADES, 14 mai 2023, Le Blanc . Concert l’ensemble vocal MÉLIADES Place des Récollets Le Blanc Indre

2023-05-14 16:30:00 16:30:00 – 2023-05-14 Le Blanc

Indre . Formé en 2007, l’ensemble Méliades est un ensemble vocal féminin désireux de transmettre des émotions, de raconter des histoires, de partager la richesse des polyphonies vocales au plus grand nombre. Pour cela, les quatre chanteuses s’entourent de compositeurs qui écrivent sur mesure pour elles. Charme, proximité, surprises… autant de mots qui pourraient les caractériser !

Le quatuor interprète de nombreux répertoires : sacrés ou profanes, savants ou populaires, chantés ou parlés. L’ensemble Pygmalion, Le Concert d’Astrée, Spirito, Les Talents Lyriques, Mikrokosmos, la Maîtrise de Notre Dame de Paris ou le Chœur de Radio France, Aèdes, La Tempête, sont autant d’ensembles prestigieux au sein desquels elles se produisent individuellement, en tant que solistes ou choristes. Cette année, la Ville du Blanc a le plaisir et l’honneur d’être à nouveau partenaire du Festival de la Voix de Châteauroux, qui se déroulera du 12 au 14 mai 2023. Elle accueillera l’ensemble Méliades. +33 2 54 37 05 13 https://www.festivaldelavoixchateauroux.fr/meliades-2/ ©festival dela voix

Le Blanc

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Place des Récollets Le Blanc Indre Ville Le Blanc Departement Indre Tarif Lieu Ville Le Blanc

Le Blanc Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le blanc /

Concert l’ensemble vocal MÉLIADES 2023-05-14 was last modified: by Concert l’ensemble vocal MÉLIADES Le Blanc 14 mai 2023 Indre Le Blanc Place des Récollets Le Blanc Indre

Le Blanc Indre