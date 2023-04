Les rencontres de la grainothèque Place René Thimel, 27 avril 2023, Le Blanc.

Paul du CPIE Brenne-Berry animera cet atelier sur les graines et les semis.. Familles

Jeudi 2023-04-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Place René Thimel

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Paul from CPIE Brenne-Berry will lead this workshop on seeds and sowing.

Paul, del CPIE Brenne-Berry, dirigirá este taller sobre semillas y siembra.

Paul vom CPIE Brenne-Berry wird diesen Workshop zum Thema Samen und Aussaat leiten.

Mise à jour le 2023-04-15 par Destination Brenne