Les colombiers de Brenne en Berry Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc

Les colombiers de Brenne en Berry, 13 avril 2023, Le Blanc . Le Blanc ,Indre , Les colombiers de Brenne en Berry Rue Pasteur Le Blanc Indre

2023-04-13 18:00:00 – 2023-04-13 Le Blanc

Indre . Du 16ème au 18ème siècle, une déferlante recouvre la France de dizaines de milliers de colombiers. Leur construction est pourtant un privilège, mais la mode l’emporte sur la loi. parfois La Brenne et ses abords n’échappent pas à ce phénomène. Souvent monumentaux, circulaires, carrés, octogonaux, ces pigeonniers sont intérieurement tapissés de centaines de boulins sous forme de pots d’argile ou de nichoirs en pierre, plus rarement en osier. Pourquoi cette mode ? Pourquoi sa cessation, presque aussi brutale que sa formation? Telles sont les principales questions auxquelles le conférencier s’efforcera de répondre. Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Patrick Grosjean, Président des Amis du Blanc et de sa région. uipb@orange.fr +33 2 54 37 24 32 http://www.uipb.org/ ©UIPB

Le Blanc

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Rue Pasteur Le Blanc Indre Ville Le Blanc Departement Indre Tarif Lieu Ville Le Blanc

Le Blanc Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le blanc /

Les colombiers de Brenne en Berry 2023-04-13 was last modified: by Les colombiers de Brenne en Berry Le Blanc 13 avril 2023 Indre Le Blanc Rue Pasteur Le Blanc Indre

Le Blanc Indre