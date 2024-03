Le Blanc en couleurs Le Blanc, vendredi 12 avril 2024.

Découvrez les anciennes cartes postales du Blanc colorisées, en plein air sur les rives de la Creuse et dans l’église Saint Cyran.

Partant de la collection de cartes postales anciennes conservées à l’écomusée de la Brenne, les artistes Ludivine Rousseau et Yannick Michon remettent au goût du jour ces clichés en les colorisant.

Saurez vous reconnaître les vues d’autrefois ?

Visibles sur les bords de Creuse et dans dans l’église Saint Cyran (accès libre aux horaires de l’écomusée). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:50:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire ecomusee.brenne@wanadoo.fr

