Les oiseaux Le Blanc, samedi 16 mars 2024.

Les oiseaux Le Blanc Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Par la Compagnie Tant pis pour la Glycine, création 2021, Les Oiseaux d’après Aristophane.

Une réflexion grinçante et salutaire sur les mécanismes de l’oppression.

Quand on ne supporte plus la pression économique et politique d’une société qu’on exècre, pourquoi ne pas partir vivre… au milieu des oiseaux ? Et même : militariser la cité des Oiseaux pour leur redonner pouvoir et dignité sur les hommes et les dieux !

Préjugés, volonté de puissance…

L’utopie peut très vite tourner au cauchemar.

Adaptation et mise en scène : François Charron

Avec : Philippe Béthenod, Jules Boutteville et Daniel Rasson

Rue du Moulin

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



L’événement Les oiseaux Le Blanc a été mis à jour le 2024-01-11 par Destination Brenne