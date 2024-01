Atelier « L’alimentation positive, c’est quoi ? » Le Blanc, mardi 23 janvier 2024.

Atelier « L’alimentation positive, c’est quoi ? » Le Blanc Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-01-23 13:30:00

fin : 2024-01-23 15:30:00

Animation, échanges et dégustation de produits locaux

Dégustation, animation et échanges autour de l’alimentation locale, durable, saine et de qualité, tout en préservant son budget.

Organisé par le Parc naturel régional de la Brenne dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial

Animé par le CPIE Brenne-Berry

1 Rue Jean Giraudoux

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire bastien-elie.ragobert@cpiebrenne.fr



L’événement Atelier « L’alimentation positive, c’est quoi ? » Le Blanc a été mis à jour le 2024-01-16 par Destination Brenne