Le Bizarre, L'Étrange, L'Extraordinaire… et Le Baroque !

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium, le mardi 12 avril à 19:00

Œuvres de : Henry Purcell, Pietro Locatelli, Gianpietro Del Buono, William Babell… « J’avouerai de bonne foi que j’aime beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend » disait François Couperin dans sa méthode de clavecin de 1716. Comme dans un cabinet de curiosités, découvrez des musiques étranges, bizarres et extraordinaires qui ont pu déranger, saisir, emporter, voire amuser les auditeurs du passé. En passant par le chromatisme exacerbé, vous goûterez les « durezze » italiennes et manquerez de périr dans les eaux dangereuses des dissonances irrésolues. Eh quoi ! Et si nous étions touchés par ce qui nous surprend ? Élèves du département de musique ancienne du CRR Boulogne-Billancourt et du PSPBB Frédéric Michel, conception et direction **▼ Ce concert sera redonné dans le cadre des Jeudis Musicaux du Centre de Musique Baroque de Versailles le jeudi 14 avril**

Entrée gratuite sur réservation

Comme dans un cabinet de curiosités, découvrez des musiques étranges, bizarres et extraordinaires qui ont pu déranger, saisir, emporter, voire amuser les auditeurs du passé. Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T20:30:00

