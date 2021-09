Salon-de-Provence Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Le bivouac de Napoléon Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Des reconstitutions historiques permettent de s’immerger dans le quotidien des soldats de l’Empire. Laissez vous guider par l’association « Le chant du départ » et venez revivre la vie d’un campement militaire sous Napoléon 1er . **Au programme** : bivouac, présentation de soldats en uniformes, défilés, jeux d’armes, estocades, simulation de conscription, ateliers de fabrication de cocardes, essayage de chapeaux, d’uniformes… Ateliers pour les petits…et les grands !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Redécouvrez notre patrimoine historique à travers des animations, des ateliers pédagogiques autour du Premier Empire en cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Château de l’Emperi 13300 Salon de Provence Montée du puech Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

