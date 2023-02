Musique au Bistrot Le Bistrot du Channel, Calais (62), 9 avril 2023, .

Musique au Bistrot Dimanche 9 avril, 17h00 Le Bistrot du Channel, Calais (62)

Entrée libre

avec Ormuz

Le Bistrot du Channel, Calais (62) 173, Boulevard Gambetta Le Bistrot du Channel, 62102 Calais, France

Traditionnel, folk### Ormuz – La Veillée

Musique au bistrot

Voici six mu­si­ciens-chan­teurs qui créent une mu­sique mé­tis­sée et qui vous fe­ront voya­ger. Le vio­lon, la flûte et l’ac­cor­déon se mêlent à la puis­sance vo­cale pour créer une éner­gie com­mune, re­joints par le bou­zouki et la contre­basse, dé­fi­nis­sant ainsi un son large et gé­né­reux, la marque de fa­brique du groupe.

*”La veillée, c’est le moment où tout le monde se retrouve. Jeunes, vieux, tous dans le salon, la grange, ou au coin du feu, on chante, on parle. Parfois les pommes cuisent, parfois lesjeunes dansent, parfois les bouteilles se vident. C’est cette atmosphère que nous avons voulu retranscrire à travers notre nouveau spectacle. Ce moment de la soirée, propice à la musique et à la convivialité. Pour cela, nous sommes allés chercher dans les recueils de collectage du Centre France, de la façade Atlantique ou du Québec les chansons du quotidien, les récits fabuleux. Nous proposons ainsi un concert qui, à travers les histoires, les anecdotes, les mots des bergers, des soldats, des bambocheurs, fera entrer le spectateur de plain-pied au coeur de la veillée. “source : événement Musique au Bistrot publié sur AgendaTrad*



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T17:00:00+02:00

2023-04-09T18:30:00+02:00