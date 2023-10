Roda du Choro Social Club Le Bistrot bleu Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Roda du Choro Social Club Vendredi 3 novembre, 19h00 Le Bistrot bleu Entrée libre / Sortie au chapeau

Le Choro Social Club, qui sommes-nous ?

Nous sommes un collectif de musiciens passionnés, unis par la mission de partager la beauté et la profondeur de la musique instrumentale du CHORO. Le piano est notre ancre, donnant voix à la complexité harmonique et à l’expressivité unique de notre formation. Chaque membre apporte avec lui un héritage de maîtrise et de passion, fusionnant en un ensemble qui résonne avec virtuosité et sensibilité. Ensemble, nous créons des moments musicaux qui résonnent dans la mémoire et dans le cœur.

Pour cette première roda, nous sommes accueillis par Caroline sur la belle terrasse du Bistro Bleu, 20 rue Jean François Leca à quelques minutes du métro de La Joliette, juste derrière la Cathédrale de la Major.

A partir de 19h (ou même avant), vous pourrez vous restaurer ou tout simplement boire un verre.*

A partir de 20h, vous aurez le plaisir de plonger dans un univers musical où le Choro et la musique instrumentale s’entrelacent dans une symphonie d’émotions. Chaque note est une narration, chaque accord est un voyage, une invitation à la délectation sensorielle et à la contemplation artistique.

Vous retrouverez :

Raquel au piano

Isadora au cavaquinho

Aurélia au violon

Théo à la guitare 7 cordes

Ícaro Kai au pandeiro

Début de la Roda : 20h

Entrée libre

Sortie au chapeau €€€

LE BISTRO BLEU

Adresse : 20, rue Jean Leca

13002 Marseille

Métro Joliette

Restauration et bar sur place

Tapas :

* Frites de panisse : 6€

* Beignets de sardines mayonnaise maison : 7€

* Petite salade Caesar : 7€

*Croque Jambon à la truffe : 8,50€

Boissons (non exhaustif) :

Demi : 3€

Verre de vin : 3€

La carte des boissons est à consulter sur place.

Réservation possible en terrasse au 04 91 52 22 03

contactlebbmarseille@gmail.com

Au plaisir de vous voir !!!

Nota Bene

Pour les musiciens qui souhaitent participer à la roda, merci de nous contacter avant pour qu’on puisse organiser votre venue. Merci !*

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T19:00:00+01:00 – 2023-11-03T22:00:00+01:00

