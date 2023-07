Quartet’O Carré Le Bistroquet Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Quartet’O Carré Le Bistroquet Marseille, 28 juillet 2023, Marseille. Quartet’O Carré Vendredi 28 juillet, 20h00 Le Bistroquet Quartet’O Carré animera la soirée au Bistroquet

71 Bd Eugène Pierre

Réservez si vous voulez y manger!

06 58 08 00 51/ 06 26 31 54 14

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Le Bistroquet 71 Boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T20:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:30:00+02:00

2023-07-28T20:00:00+02:00 – 2023-07-28T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Bistroquet Adresse 71 Boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Bistroquet Marseille

Le Bistroquet Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/