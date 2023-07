Les vendredis jazz manouche du Bistroquet Le Bistroquet Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

Pour la troisième année consécutive le mythique restaurant Le Bistroquet reprend ses belles soirées jazz manouche du vendredi dès 19h avec cette semaine Bastien Choukroun et Samy Zouari aux guitares!

Au programme: Des plats préparés avec d’excellents produits locaux et beaucoup d’amour, des boissons rafraîchissantes et savoureuses, du jazz manouche de qualité joué avec passion et partage et le tout dans un cadre apaisant géré par une équipe adorable!

Que ça soit en intérieur ou sur la grande terrasse, venez nombreuses et nombreux partager ces belles soirées avec nous!

☎️Réservations: 0626315414

L’Olympique de Marswing

Le Bistroquet 71 Boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

