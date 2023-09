Exposition Impact Le BiS Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Exposition Impact 20 – 22 octobre Le BiS

LA JEUNE GÉNÉRATION DE DESIGNERS FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

En 2023, la jeune génération de designer·euses invente d’autres démarches de projet pour faire face à l’instabilité future. Redéfinissant les liens, rompant ceux qui témoignent d’usages passés et néfastes, elle cherche à déconstruire les modèles et questionne l’ancrage politique et social et refuse de recourir à la production de nouvelles ressources. Ces regards offrent des possibles à explorer pour mettre en œuvre de nouvelles organisations sociales, de nouveaux outils et façons de vivre ensemble.

UN ENSEIGNEMENT ET DES PARTENARIATS AXÉS SUR CETTE RÉALITÉ ÉCOLOGIQUE

Depuis son origine, l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, en tant qu’école de création industrielle, forme des designers averti·e·s et force de propositions, capables de se projeter dans l’avenir pour s’adapter.

Répartis selon trois catégories – territoire et biorégion, conception circulaire, usages et adaptations – les projets présentés dans cette exposition prennent en compte la réparabilité, la fin de vie des objets, le rapport au territoire et au vivant, la gestion des flux et des ressources. Tout au long de leur parcours, les étudiant·es affirment combien ces thématiques sont relatives aux champs du design. L’ENSCi intègre ces évolutions et construit, avec les élèves et grâce aux nombreux partenariats, un accompagnement ancré dans les réalités d’une société post-industrielle.

Scénographie, fabriquée en réemploi et identité graphique de l’exposition réalisées par un duo de designers diplômé•es de l’ENSCi : Dalva Rospape et Lucien Icard

Le BiS 52 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

Véronique Huyghe/ENSCi