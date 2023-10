Atelier design low-tech : garde-manger Le BiS Paris, 18 octobre 2023, Paris.

L’agence de design « Super solide » propose un atelier de fabrication d’un garde-manger dans le cadre des journées de la réparation et du programme Design & Diversité.

Le garde-manger est un contenant aéré permettant de conserver plus longuement ces fruits et légumes qu’au réfrigérateur, en gardant un oeil sur ces derniers pour ne pas les laisser trop mûrir. Les sortir du frigo permet alors de réduire son volume et finalement d’économiser de l’énergie, le frigo étant un des appareils électroménager les plus gourmands en électricité de la maison, fonctionnant h24.

L’objet, entre la corbeille à fruit et une petite étagère, sera composé de deux étages : un étage souple en maillage de corde pour les fruits/légumes fragiles qui murissent rapidement et l’étage inférieur pour les autres en tourillons.

Nous allons partager avec chaque élève des techniques de fabrication et réparation rudimentaires : découper et assembler des tasseaux et tourillons, ainsi que créer un maillage avec de la ficelle. L’objet est développé dans une idée de fabrication libre et autonome, avec des matériaux et semi-produits que l’on retrouve facilement à bas coût. Chaque élève repartira de l’atelier avec son propre garde-manger, cet objet deviendra alors support de médiation à la maison, avec leur famille et amis, et de pratique directement applicable grâce à l’objet fonctionnel.

Le BiS 52 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T00:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:59:00+02:00

Véronique Huyghe/ENSCi