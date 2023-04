Textiles archéologiques et design, un dialogue inattendu Le Bis – ENSCI, 10 mai 2023, Paris.

L’ENSCi et le BiS accueillent une exposition de 10 projets d’élèves-designers de l’ENSCI issus d’un partenariat pédagogique avec le Design Spot, centre de design de l’Université Paris-Saclay et l’ENS Paris-Saclay.

Au BiS, du 10 au 24 mai 2023. Vernissage, le 12 mai à 18h.

23 élèves-designers ont participé à un atelier de recherche prospective sur la thématique de la recherche avancée sur les textiles archéologiques, mené en partenariat avec l’ENSCI, l’Université Paris-Saclay, et le PPSM, laboratoire de chimie de l’ENS Paris-Saclay. Objectif : aboutir à de nouvelles représentations du savoir dans ce domaine ainsi qu’à de nouvelles propositions muséographiques, au plus proche de la recherche sur la production et la préservation exceptionnelle de textiles datant de l’âge du fer.

Expériences immersives, installations vidéo, dispositifs multimédias, maquettes… Les travaux présentés mettent en lumière les techniques et outils employés par les scientifiques pour étudier les fragments de matières textiles fossilisées, témoignages inestimables de pratiques disparues. Les projets présentés explorent deux grandes problématiques : la méthodologie des scientifiques des matériaux anciens – saisir les incertitudes et le complexe –, les nouvelles formes de représentation et de médiation.

L’ensemble constitue un travail de médiation pionnier et novateur où le design intervient non seulement pour contribuer au dialogue entre le monde de la recherche et le grand public, mais aussi pour inspirer de nouveaux outils et méthodes des chercheurs en sciences du patrimoine.

Cette exposition itinérante a été présentée en septembre dernier dans l’atrium de l’ENS Paris-Saclay.

Le Bis – ENSCI 52 Boulevard de la Bastille – 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

