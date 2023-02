LE BIRGIT KABARETT TH. GERARD PHILIPE – SALLE ULUSOY, 17 février 2023, ST DENIS.

LE BIRGIT KABARETT TH. GERARD PHILIPE – SALLE ULUSOY. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

DE ET AVEC Julie Bertin, Éléonore Arnaud, Jade Herbulot, Anna Fournier, Morgane Nairaud, Marie Sambourg ET LES MUSICIENS Gre?goire Letouvet (piano) ; Alexandre Perrot (contrebasse) COMPOSITION ET ARRANGEMENTS Gre?goire Letouvet PAROLES Romain Maron RE?GIE GE?NE?RALE, SON ET LUMIE?RE Victor Veyron Sous la houlette de deux maîtresses de cérémonie irrésistibles, les comédiennes chanteuses du Birgit Ensemble, accompagnées de leurs musiciens, se saisissent de l’actualité française et européenne pour lui tordre le cou. Ainsi, Anne Hidalgo s’invitera peut-être à la table d’un spectateur, à moins que ce ne soit Emmanuel Macron ? Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen débattront-ils ? Tandis qu’au loin résonnera une fâcheuse altercation entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen ? Dans la droite ligne de l’école brechtienne, chansons et saynètes, inspirées par l’actualité brûlante, jeux avec le public et chorégraphies alternent allègrement, entre satire et burlesque. Le compositeur Grégoire Letouvet et le parolier Romain Maron écrivent, pour chaque édition du cabaret, des chansons originales, auxquelles viennent s’ajouter des reprises de chansons populaires appartenant à la culture pop européenne. Le Birgit Ensemble Le Birgit Ensemble

TH. GERARD PHILIPE – SALLE ULUSOY ST DENIS 59 boulevard Jules Guesde Seine-Saint-Denis

