Marché du Biollay Le Biollay, 1 janvier 2023, Chambéry.

Une quinzaine d’étaliers : des producteurs alimentaires et de commerces de produits manufacturés se rassemblent place François Marcet pour offrir un marché de proximité au quartier du Biollay..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Le Biollay Place François Marcet

Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



You will find local food producers and retailers at Place François Marcet for the Biollay district market.

Una quincena de puestos: productores de alimentos y tiendas de productos manufacturados se reúnen en la plaza François Marcet para ofrecer un mercado local al barrio de Biollay.

Rund 15 Marktstände: Lebensmittelproduzenten und Geschäfte mit Fertigwaren versammeln sich auf der Place François Marcet, um dem Viertel Biollay einen Markt der Nähe zu bieten.

Mise à jour le 2022-12-27 par Grand Chambéry Alpes Tourisme