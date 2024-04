Le Bio c’est vraiment bon ? Académie du Climat Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 19h00 à 21h30

.Public adultes. gratuit

Projection et table ronde sur l’agriculture et l’alimentation bio : une soirée pour aller de la fourche à la fourchette.

– 19h : Projection du documentaire Pas de repos pour Marco (2023, 52′) de David Unger

En présence du réalisateur et des protagonistes du film : Marc et Arlette Mascetti !

Portrait de Marc Mascetti, maraîcher surnommé Marco, qui cultive des légumes sans engrais ni pesticides depuis 35 ans, grâce à une méthode basée sur l’absence d’irrigation. Le documentaire suit Marco et son épouse Arlette, retraitée infirmière, dont le quotidien oscille entre aléas climatiques et bataille administrative.

Voir un extrait ici

– 20h : Table ronde entre plusieurs intervenant.es de la filière bio :

Rémi Seingier agriculteur bio en Seine-et-Marne à la Fabrique végétale et membre de la Confédération paysanne Île de France

agriculteur bio en Seine-et-Marne à la Fabrique végétale et membre de la Evelyne Boulongne du réseau des AMAP en Île-de-France

du réseau des Ellen Beaurin Gressier administratrice à Terre de Liens Île-de-France

administratrice à Antoinette Guhl sénatrice écologiste de Paris

sénatrice Lila Djellali adjointe au maire du 20e en charge de l’ alimentation durable

adjointe au maire du 20e en charge de l’ Laurent Karpoff administrateur Biocoop, sociétaire du magasin Biocoop Montrouge

administrateur Biocoop, sociétaire du

Coquelicots de Paris est une association d’informations sur les pesticides et les luttes pour l’environnement. Ce collectif parisien a été créée en 2019 suite à l’appel de « Nous voulons des coquelicots » pour l’interdiction des pesticides de synthèse.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/le-bio-cest-vraiment-bon/

