Le Binôme Pouce, 15 avril 2022, Marseille.

Le Binôme

Pouce, le vendredi 15 avril à 19:00

Le Binôme est un né de la rencontre des guitaristes Samy Zouari et Nicolas Mouton. C’est à travers la musique de Django Reinhardt que ces deux personnalités atypiques et complémentaires ont décidé de s’exprimer : du jazz-manouche pimenté, où fougue et délicatesse se mélangent sans cesse autour des plus grands standards du jazz. Mais nos deux compères n’en restent pas là : l’imprévisible sera au rendez-vous au fil de leurs improvisations… Et la poésie constamment présente lors de leurs échanges, véritables conversations musicales élaborées autour d’une unique consigne, « faut qu’ça swingue ! » Le Pouce vous accueille désormais les mercredi, jeudi et vendredi soirs, jusqu’à 22h pour des débuts de soirée enchanteurs ! Entre ami.es, en amoureux, en famille savourez la fin de journée dans l’une ou l’autre de nos trois ambiances : * le jardin verdoyant, * la véranda, * la salle, face à la fresque murale végétale réalisée par Laura Krezenski Une petite faim ? On a tout prévu ! planches de charcuterie, fromages ou mixtes, tapas et tartinades végétales maison et des surprises signées par notre chef. La carte des boissons vous propose une sélection de vins, notamment ceux de Microcosmos le chai urbain marseillais ou de Julie Karsten, et aussi les quilles du Domaine de la Croisée et les pépites corses de Marie-Noëlle Devichi, des bières artisanales locales , les thés fermentés brassé par Lokkï … Une bonne nouvelle à fêter? Les bulles de l’excellente clairette de Die bio du Domain Long sont là pour accompagner votre joie !

♫Jazz-manouche et improvisations♫

Pouce 95, Boulevard Longchamp 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



