RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU BIKINI LE BIKINI Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez fêter le réveillon au Bikini avec un mix pop/rock/électro/new-wave des années 70 à nos jours !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 16.5 EUR.

LE BIKINI Parc Technologique du Canal

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come celebrate New Year’s Eve at Bikini with a pop/rock/electro/new-wave mix from the 70s to today!

Ven a celebrar la Nochevieja en Bikini con una mezcla de pop/rock/electro/new-wave desde los años 70 hasta hoy

Feiern Sie Silvester im Bikini mit einem Pop-/Rock-/Elektro-/New-Wave-Mix von den 70ern bis heute!

Mise à jour le 2023-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE