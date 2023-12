L’AFTERWORK DE NOËL DU BIKINI ! LE BIKINI Toulouse, 21 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 18:00:00

fin : 2023-12-21 00:00:00

C’est l’occasion de se retrouver entre amis, entre collègues, en amoureux et de redécouvrir le Bikini dans une ambiance de Noël pour une soirée festive de fin d’année !.

Au programme :

Des jeux et des animations pour débuter la soirée : le désormais culte karaoké sur la scène du Bikini, le quiz et le blind-test de noël animé par Philippe et Dj Mulot (avec un an de concerts à gagner à la clef !! ) sans oublier le traditionnel mix avec les meilleurs morceaux des années 80, 90 et 2000, pour clôturer la soirée sur le dancefloor !

Coté restauration : des stands de food hivernale et nos cocktails de noël pour se réchauffer :

– Les Mecs au Camion

– Chez Pelé et Tondu

– Les cocktails de Noël

LE BIKINI Parc Technologique du Canal

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE