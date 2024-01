DJ BENS LE BIKINI Ramonville St Agne, samedi 30 mars 2024.

C’est le DJ Urbain N° 1 Français. Avec plus d’1,4 Million de Followers sur TikTok, Dj Bens est l’un des Dj les plus populaire de France. Après un zénith complet à Montpellier et un Olympia Complet à Paris en 2022, Dj Bens se lance dans une tournée concert à travers la France.8 Villes, 8 Shows Uniques, avec un final le 18 Mai au Zénith de Montpellier.Ramener l’univers des Clubs et des Festivals dans les salles de concert, c’est le défi que Bens s’est lancé et c’est une 1ere en France.Il l’a promis : cette 1re tournée sera historique.Ces concerts sont ouverts à tous et le maître-mot sera « La Fête », rien que La Fête le temps d’une soirée.Ce n’est pas juste « une soirée », c’est une expérience !Un événement à ne pas rater

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31