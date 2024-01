SLIFT LE BIKINI Ramonville St Agne, 13 mars 2024, Ramonville St Agne.

SLIFTILIONsortie le 19 janvier 2024ILION, le dernier né de SLIFT, en impose par sa charpente écrasante taillée dans le rock, dont la puissance déferle d’un bout à l’autre de l’album sans jamais faiblir. Ça paraît intimidant ? Ayez confiance en ce trio toulousain, vos esgourdes sont entre de bonnes mains. Leur troisième opus domine comme un vaste océan, mêlant l’intensité furieuse du métal aux accords psychés d’une guitare déjantée sur fond d’ampleur épique signée post-rock.ILION, c’est le genre d’album qu’on écoute en se disant : « ils sont trois, c’est tout ? » Eh oui, et n’attendez pas de la férocité de SLIFT qu’elle s’assagisse comme une tempête dans un verre d’eau. Elle avale les distances et crée de nouveaux pics montagneux à l’horizon de régions du rock jusqu’à présent inexplorées.SLIFT est composé des frères Jean et Rémi Fossat et de Canek Flores, qu’ils ont rencontré à l’école (étonnamment). Officiellement formé en 2016, le groupe a rapidement sorti son premier EP en 2017, Space Is the Key, qui a su allier la gravité du stoner à l’énergie du rock garage. À partir de là, c’est parti en sucette : le trio a expérimenté des tempos rapides et des bongos (!) pour son album sorti l’année suivante, La Planète Inexplorée. Mais c’est en 2019 qu’ils ont fait le buzz, cumulant plus de 1,4 millions de vues sur YouTube avec leur session KEXP enregistrée au festival des Transmusicales de Rennes.En 2020, UMMON a marqué le virage de SLIFT vers les confins célestes du psych métal, marqué par les basses massives de Rémi et les coups d’un Flores impitoyable avec ses peaux. Mais rien de tout ce catalogue pourtant remarquable ne pouvait vous préparer à ILION, un album dense au gros son et aux mélodies entêtantes qui rappelle aussitôt l’extase permanente de Godspeed You ! Black Emperor, la passion brûlante des légendes post-hardcore …And You Will Know Us By the Trail of Dead, le mysticisme psychotique blues-rock de Led Zep et le tourbillon psychédélique expérimental des excellents Goat suédois.Mais ne faisons pas l’erreur de résumer ILION à une liste d’influences. Prenez plutôt le temps de l’écouter, faites-en l’expérience, laissez-le envahir votre espace sonore. Cet album marque la deuxième sortie du groupe chez Sub Pop, après la sortie Singles Club 7” de Unseen b/w The Real Unseen, extraits des sessions d’UMMON pour vous offrir un avant-goût de l’exubérance pure exposée dans ce dernier opus. Sur huit morceaux et plus de 75 minutes, SLIFT lâche toute sa fureur par des guitares implacables et des chansons scindées en parties, il vous embarque dans un véritable voyage, depuis l’évasion abyssale du premier morceau jusqu’à l’apogée des 12 minutes et demie de The Story That Has Never Been Told, en passant par le vaste instant d’abandon de Weavers’ Weft, au plein cœur de l’album.Mais quel est ce voyage, exactement ? À en croire SLIFT, Joseph Campbell serait fier du chemin thématique qui se déroule aux pieds des auditeurs d’ILION, qui tire son nom de la ville de Troie en grec ancien et, plus conceptuellement parlant, reprend là où UMMON s’était arrêté : « Cet album est construit à la manière d’une histoire homérique, explique le groupe. La différence entre les deux opus, c’est l’accent mis par ILION sur l’émotion humaine, tandis qu’UMMON prenait de la distance pour raconter une fresque épique. ILION, c’est l’effondrement de l’humanité et la renaissance de toute chose dans l’espace-temps. »Bref, du gros lourd. Mais rassurez-vous, pas besoin d’un dé à douze faces et d’un exemplaire de L’Odyssée pour comprendre ce que SLIFT balance avec ILION. Tout ce qu’il vous faut, c’est une paire d’oreilles alertes, un esprit ouvert et l’envie d’être totalement soufflé.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 19:30

LE BIKINI Ramonville St Agne