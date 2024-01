FAVÉ LE BIKINI Ramonville St Agne, 29 février 2024, Ramonville St Agne.

le concert initialement prévu le Jeudi 09 Novembre 2023 est reporté au : Jeudi 29 Février 2024 à 19h30, Les billets initialement achetés restent valables sans aucune démarche de votre part. Remboursements accepté jusqu’au 28/01/24Difficile de passer à côté du phénomène Favé ! Ce jeune rappeur venu tout droit du 95 affole déjà tous les compteurs…Après le carton de son titre Urus certifié single de platine avec plus 45 millions de streams, il sort son premier EP appelé F4 et met tout le monde d’accord.Plus récemment on pouvait le retrouver sur le titre No Lèche en featuring avec Gazo, Kerchak & Leto et sur son dernier freestyle J’aime pas perdre.Sa signature : des sons dynamiques et des refrains qui restent dans la tête toute la journée. On l’écoute pour se donner de l’énergie et profiter de sa vibe et ça fonctionne.Favé est arrivé dans le rap français sans que personne ne s’y attende et son nom est déjà sur toutes les lèvres.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31