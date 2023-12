TSEW THE KID LE BIKINI Ramonville St Agne Catégorie d’Évènement: RAMONVILLE ST AGNE TSEW THE KID LE BIKINI Ramonville St Agne, 26 janvier 2024, Ramonville St Agne. Prévu le 20/05/23, reporté au 26/01/24, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 20/07/23La tournée de TSEW THE KID prévue au printemps 2023 est décalée début 2024. La date du samedi 20 mai 2023 au Bikini est donc reportée au vendredi 26 janvier 2024.Les places restent valables pour la date de report sans démarche de votre part.Inspiré par l’espoir et le renouveau Tsew the Kid est de retour le 20 janvier avec « Fou Malade ». Sur un riff de guitare immédiat et percutant, l’auteur-compositeur dévoile un titre pop où lâcher prise face à nos soucis résonne comme un mantra. C’est le premier extrait de son nouvel album prévu pour début 2023, accompagné d’une tournée de 6 dates en France.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 19:30
Réservez votre billet ici

LE BIKINI
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville St Agne

