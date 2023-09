TOULOUSE DUB CLUB #38 LE BIKINI Ramonville St Agne, 4 novembre 2023, Ramonville St Agne.

TOULOUSE DUB CLUB #38 LE BIKINI a lieu à la date du 2023-11-04 à 22:00:00.

Tarif : 17 à 17 euros.

TOULOUSE DUB CLUB #38 Prêts pour la dernière Toulouse Dub Club de l’année ? Samedi 4 novembre au Bikini, préparez-vous à vivre une soirée mémorable avec en exclusivité en Sound System : l’incontournable Alborosie ! Il partagera le Sound System des bretons Legal Shot avec le talentueux Manudigital et le MC Dapatch. Un beau programme dans une ambiance visuelle assurée par VJ Tomz !Nah miss this one! ALBOROSIE (JAM/IT)Du jamais vu en Sound System : la star mondiale Alborosie sera présente lors de la Toulouse Dub Club #38 !À la fois auteur, producteur, multi-instrumentiste et exceptionnel ingénieur Dub, Alborosie vit à Kingston depuis plus de 10 ans et est considéré comme l’un des chefs de file du renouveau du reggae en Jamaïque. Il a su se faire une place dans l’histoire du reggae grâce à une série d’albums fortement ovationnés sortis chez Greensleeves & VP Records, et à ses collaborations avec des icônes Reggae comme King Jammy, Wailing Souls, Roots Radics et Sly & Robbie. MANUDIGITAL (FR)Manudigital est à la fois beatmaker, bassiste, producteur et compositeur. Ses albums, Eps, concepts vidéo originaux, multiples collaborations internationales (Digital Session, Dub Trotter, Rastar All Stars etc) ont fait de cet artiste ultra-prolifique une figure emblématique du reggae digital ! LEGAL SHOT SOUND SYSTEM ft. DAPATCH (FR)Originaires de Bretagne, les membres de Legal Shot Sound System ont multiplié les voyages et les collaborations à travers le monde. En plus de 20 ans d’existence, de la Jamaïque à New York, le collectif a accumulé une grande collection de dubplates. Aujourd’hui spécialisés dans le Rub a Dub et dans le digital, Legal Shot continue de partager sa passion du Sound System aux quatre coins du globe. Pour cette 38e Dub Club, c’est Dapatch qui accompagnera le collectif au micro. VJ TOMZ (FR)VJ du producteur Al Tarba, du groupe balkan hip-hop « Pad Bradpad », de Paco Sery etc… De Paris à Bombay en passant par New-York et Cotonou, c’est en tant que créateur d’ambiance visuelle qu’il vient au Bikini depuis la création des Toulouse Dub Club. Images venues des quatre coins du globe et effets maîtrisés, il vous fera plonger à coup sûr dans l’univers Toulouse Dub Club !

Réservez votre billet ici

Terminus Ligne B Ramonville, puis ligne de bus 111 jusqu’à l’arrêt Hermès (dernier départ 20h), prévoir 15 minutes de marche environ.

Prendre la sortie 19 en direction de Ramonville,

entrer dans le Parce Technologique du Canal puis suivre les indications Salle de spectacles .

LE BIKINI

Parc Technologique du Canal Ramonville St Agne 31520

