ERIK TRUFFAZ – ROLLIN’ & CLAP Le Bikini Ramonville-Saint-Agne, 8 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

ERIK TRUFFAZ – ROLLIN’ & CLAP Dimanche 8 octobre, 20h00 Le Bikini Tarifs : 27,50 € / 26 € – debout

★ Erik Truffaz, trompette / Marcello Giuliani, basse / Raphaël Chassin, batterie / Alexis Anérilles, claviers / Matthis Pascaud, guitare

Œuvrer pour une bande originale de film est affaire délicate pour un musicien. Elle est la peau d’un film, son âme ou, au pire, le décor de sentiments, juste bonne à enjoliver le récit, l’image. Alors Erik Truffaz est allé puiser dans ses mémoires de cinéphile, d’amoureux du 7e Art et d’enfant pour donner corps à ce jazz qui magnifie la pellicule. Deux albums en résultent qui font le film d’une vie. Le premier, Rollin’ paru au printemps et le deuxième Clap à l’automne, mettant en vedette des airs de Nino Rota, Michel Magne, Ennio Morricone, Alain Romans, Philippe Sarde ! Soit la crème des compositeurs de musiques de films qui ont su brillamment accompagner Les Tontons flingueurs, Fantomas, La Strada, Le Casse, Ascenseur pour l’échafaud, One Silver Dollar… Le tout servi par un quintet parfaitement inscrit dans le cadre !

2023-10-08T20:00:00+02:00 – 2023-10-08T22:00:00+02:00

Jazz Musique

©Vincent Guignet