DELINQUANTE LE BIJOU Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

Libre ! Tel est le nom du nouveau spectacle du groupe Délinquante !On y retrouve bien sûr Claire et Céline, leurs 2 accordéons, toujours cette même complicité et leur joie de vivre communicative. Elles sont accompagnées de Matthieu, leur nouveau batteur. Ils forment à eux 3 un joyeux trio, attendrissant et plein d’énergie, qu’on a envie de garder près de nous encore un peu.Des chansons d’amour, mais pas que ! Dites avec tendresse, dérision, et humour pour faire voyager leurs mots, leurs mélodies.On en redemande !

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 21:30

Réservez votre billet ici

LE BIJOU 123 RUE DE MURET 31300 Toulouse 31