Ciné-concert burlesque Le Bijou Noisy-le-Grand, 15 octobre 2023, Noisy-le-Grand.

Jacques Cambra est pianiste ciné concertiste, compositeur, et pratique également l’improvisation solo (ou collective en dirigeant différents ensembles musicaux depuis le piano). De la Villa Médicis de Rome à la Cinémathèque Française, en passant par le Festival de la Rochelle (pianiste attitré), l’Arras Film Festival (Artiste Associé), le Musée d’Orsay ou le Festival d’Anères, il explore depuis 1997 la cinématographie muette mondiale, et est remarqué par l’esprit vivant et contemporain de ses Ciné Concerts, sur la scène internationale.

LA MAISON DÉMONTABLE (ONE WEEK) – Edward F. Cline et Buster Keaton / USA / 1920 / 25’ / Comédie / muet / Lobster films – Avec Buster Keaton, Sybil Sealy, Joe Roberts

Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter. Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les numéros des caisses.

VIVE LA LIBERTE (LIBERTY) – Leo MacCarey / USA / 1929 / 20′ / muet / Beta films

Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille pour échanger leur pantalon. Ils finissent par se retrouver sur les poutrelles en haut d’un building en construction alors que l’un des deux a un crabe dans son pantalon

LE FRIGO DÉMÉNAGEUR (COPS) – Buster Keaton et Edward F. Cline / USA / 1922 / 20′ / muet / Lobster films – Avec Buster Keaton

Se retrouvant à la suite d’un quiproquo à conduire une charrette de déménagement, Keaton va déclencher un petit cataclysme lors du défilé annuel de la police. Il s’ensuit une course-poursuite totalement délirante : ce sont des centaines de policiers qui lui courent après, créant des vagues humaines qui s’agitent en tous sens.

Le Bijou 4 place de la Libération 93160 Noisy-le-Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

