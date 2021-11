Le bijou dessiné Ecole des arts joailliers, 14 octobre 2021, Paris.

Le bijou dessiné

du jeudi 14 octobre au lundi 14 février 2022 à Ecole des arts joailliers

Le temps d’une exposition, suivez les pas d’un artisan joaillier qui, armé d’un crayon bien affûté et d’un talent naturel pour le dessin, croque sur le papier ses créations de demain. À partir d’une collection d’arts graphiques ex ceptionnelle, rassemblée par plusieurs générations d’une même famille de collectionneurs et entrée dans le fonds d’archives de la Maison Van Cleef & Arpels en 2019, l’École des arts joailliers présente une partie des 10 000 docu ments issus d’ateliers d’artistes et de joailliers français et américains, réalisés du milieu du XVIIIe siècle aux années 60. Si le reste de la collection est en cours de classement et de restauration par l’institution parisienne, cette petite sélection, composée de carnets de joaillerie, dessins, photographies et livres de fabrication, dévoile toute la richesse d’un art d’orfèvre maîtrisé seulement par une poignée d’experts à travers le monde. Couronnes et dia dèmes, colliers de perles et rivières de diamants… Ces joyaux dessinés ines timables soulignent autant la noblesse des pierres précieuses – matériaux ima ginés pour la confection de ces trésors – que la beauté d’un geste parfait. Site web : [https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/exposition-le-bijou-dessine](https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/exposition-le-bijou-dessine)

Entré libre sur réservation

à la découverte du dessin joaillier

Ecole des arts joailliers 31, rue Danielle Casanova, 75002 Paris Paris Quartier Vendôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

