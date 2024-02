Le Bijou Comédie Club Le Bijou Toulouse, mardi 20 février 2024.

Le Bijou Comédie Club Le Bijou ouvre son Comédie Club, et on commencera par deux dates, le mardi 20 février et le mardi 9 avril ! Mardi 20 février, 21h30 Le Bijou

Bon, autant vous dire que ça nous démangeait depuis quelques années, notre jolie salle est quand même sacrément bien adaptée pour faire rire les gens, 89 places assises, une jolie, scène des lumières, un bon son… Alors, c’est décidé Le Bijou ouvre son Comédie Club, et on commencera par deux dates, le mardi 20 février et le mardi 9 avril !

Concernant le format, nous sommes sur les derniers réglages, mais on peut d’hors et déjà vous dire que l’entrée sera gratuite et la sortie payante, au chapeau ! Et sinon, globalement, l’idée, c’est de vous faire marrer, avec des humoristes locaux et de saison !

On compte sur vous pour venir remplir la salle du 123 avenue de Muret, parce qu’on a plus que jamais besoin de rigoler !

comédie club stand up