Lancement du Pays de la Loire Grandeur Nature le bignon herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Lancement du Pays de la Loire Grandeur Nature le bignon herbignac, 29 avril 2023, Herbignac. Lancement du Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 29 avril, 14h30 le bignon herbignac gratuit Lancement du Pays de la Loire grandeur nature 14h30 : Interventions des représentants du Conseil Régional des Pays de la Loire, du GRAINE Pays de la Loire, de l’Office français de la biodiversité, de CAP Atlantique, du PNR de Brière et du CPIE Loire océane

15h : sortie à pied « Balade à la découverte des mares et du bois de l’Abeille»

Sortie animée par le PNR de Brière et CAP Atlantique, ouvert à tous

16h30 : partage d’un verre de l’amitié le bignon herbignac hoscas herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0WkFpzb9H0yZzsM6Cjj2GVqHIRDF4GBCvpQpGNUupLpUOFo0U0xHM0ZFTklTTURXOEFaSldEUThYSi4u »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T14:30:00+02:00 – 2023-04-29T16:30:00+02:00

2023-04-29T14:30:00+02:00 – 2023-04-29T16:30:00+02:00 biodiversité mare

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu le bignon herbignac Adresse hoscas herbignac Ville Herbignac Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville le bignon herbignac Herbignac

le bignon herbignac Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Lancement du Pays de la Loire Grandeur Nature le bignon herbignac 2023-04-29 was last modified: by Lancement du Pays de la Loire Grandeur Nature le bignon herbignac le bignon herbignac 29 avril 2023 Herbignac le bignon herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique