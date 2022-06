Le Big Tour, festival des entrepreneurs Aix-en-Provence, 29 juin 2022, Aix-en-Provence.

Le Big Tour, festival des entrepreneurs

Avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-06-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-29

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Plusieurs évènements vont rythmer la journée avec en premier lieu la présence du village de l’innovation qui permettra au public de découvrir le savoir faire français grâce à des animations comme la réalité augmentée, l’escape game, une chasse au trésor ou encore des démonstrations.



Le village de l’emploi, nouveauté 2022, espace dédié à l’emploi, avec des offres d’emploi, de formation ou de stage, des rencontres avec des entrepreneurs nationaux ou locaux, des DRH, des experts, etc.



L’émission Vive ta Ville à partir de 15h, avec plus de 300 personnalités présentes (commerçants, TPE, PME locales, ETI, grands groupes, élus, artistes, sportifs) pour promouvoir la richesse de nos territoires.



Et pour clore cette journée, le concert French Touch avec entre autre Les talents de The Voice, L.E.J, Casanova, Victoria Adamo, Flo Malley et Terence James.

Du stand Up avec Yann Guillarme. Les danseurs Katrina Patchett, Christian Millette et Denitsa Ikonomova.

Une soirée animée par le DJ Micro C.

Bpifrance vous donne rendez-vous pour son Festival des Entrepreneurs, Le Big Tour, un événement hors norme qui promeut tout le savoir-faire entrepreneurial français et suscite des carrières, en matière d’industrie, d’innovation, de technologie.

http://www.aixenprovencetourism.com/

Plusieurs évènements vont rythmer la journée avec en premier lieu la présence du village de l’innovation qui permettra au public de découvrir le savoir faire français grâce à des animations comme la réalité augmentée, l’escape game, une chasse au trésor ou encore des démonstrations.



Le village de l’emploi, nouveauté 2022, espace dédié à l’emploi, avec des offres d’emploi, de formation ou de stage, des rencontres avec des entrepreneurs nationaux ou locaux, des DRH, des experts, etc.



L’émission Vive ta Ville à partir de 15h, avec plus de 300 personnalités présentes (commerçants, TPE, PME locales, ETI, grands groupes, élus, artistes, sportifs) pour promouvoir la richesse de nos territoires.



Et pour clore cette journée, le concert French Touch avec entre autre Les talents de The Voice, L.E.J, Casanova, Victoria Adamo, Flo Malley et Terence James.

Du stand Up avec Yann Guillarme. Les danseurs Katrina Patchett, Christian Millette et Denitsa Ikonomova.

Une soirée animée par le DJ Micro C.

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-14 par