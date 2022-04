LE BIG TOUR EN CENTRE-VAL DE LOIRE ZooParc de Beauval, 29 avril 2022, Saint-Aignan.

LE BIG TOUR EN CENTRE-VAL DE LOIRE

ZooParc de Beauval, le vendredi 29 avril à 17:00

Le festival des entrepreneurs reprend la route à la rencontre des Français. Pour son édition 2022, le Big Tour 2022 fera étapes dans plus de 30 villes dans toutes les régions de France, Corse et Outre-Mer compris. La mission de cette tournée unique en son genre : susciter des vocations entrepreneuriales, proposer des offres d’emploi et faire vivre des expériences innovantes aux participants. La recherche et l’innovation constituent une priorité pour la Région Centre-Val de Loire. Le territoire se réinvente pour relever les défis de demain, et accroît sa compétitivité dans divers secteurs. Rendez-vous le vendredi 29 avril au Zoo de Beauval – parking nord – entrée dôme – ZooParc à partir de 17h. Plus d’infos : [[https://evenements.bpifrance.fr/big-tour-2022/content/ville-de-zoo-de-beauval](https://evenements.bpifrance.fr/big-tour-2022/content/ville-de-zoo-de-beauval)](https://evenements.bpifrance.fr/big-tour-2022/content/ville-de-zoo-de-beauval)

Gratuit

Le village de l’innovation et de l’emploi sera dans la région Centre-Val de Loire le vendredi 29 avril à partir de 17h au Zoo de Beauval.

ZooParc de Beauval 41110 Saint-Aignan Saint-Aignan Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T17:00:00 2022-04-29T21:00:00