LE BIG TOUR DE BPI Pornic, 1 août 2021-1 août 2021, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Le programme prévoit chaque jour :

une émission radio – de 15h30 à 17h00 – “Vive ta ville” propose 90 minutes d’émission en direct mettant en avant les entrepreneurs locaux, les forces vives du territoire, les héros du quotidien, les agriculteurs, les restaurateurs et les hôteliers locaux, les élus… tous ceux qui font l’économie locale et qui libèrent leur créativité et leur énergie sur le terrain

un village des partenaires – de 17h00 à 20h00 – Activités ludiques, démonstrations, animations

un espace scène journée – de 17h15 à 20h00 – Quizz et animations musicales

un espace scène soirée – de 20h00 à 23h00 – Concerts multi artistes

Concert à 20h00.

Tournée d’été de Bpifrance, le Big Tour 2021 propose de faire découvrir l’accompagnement et l’expertise de la structure et de ses partenaires au service des entreprises, pour refléter toute la richesse et la diversité de l’entrepreneuriat français.

