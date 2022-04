Le Big Show, 26 novembre 2021, .

Le Big Show

2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 19:20:00

Le Big Show c’est un talk show joyeux, décalé et musical.

Cette saison, Le Sablier invente un nouveau rendez-vous avec Lucie Hanoy de la Big Up Cie et le vidéaste Alban Van Wassenhove. C’est Lulu et ses muppets aux manettes pour célébrer l’actu du Sablier et des festivités ! Au programme : chronique marionnettique, interview déjantée, invité surprise, minute Toutito, karaoké et autres réjouissances. Assistez à l’enregistrement sur place au Sablier à Ifs ou à Dives-sur-Mer et profitez ensuite d’un moment convivial en musique. Ou connectez-vous pour le visionner en ligne depuis chez vous en cliquant sur le lien qui sera sur le site du Sablier et sa page Facebook.

