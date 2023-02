Le big show THEATRE LE BOUT, 11 février 2023, PARIS.

C'est votre décision ! Le concept : 6 comiques, sélectionnés parmi les meilleurs diplômés de l'École du One Man Show, vous jouent leurs meilleurs sketches, challengés par un maître de cérémonie excentrique. Et c'est vous qui votez pour celui qui restera. C'est vous qui choisissez. Un spectacle à l'intérêt incontestable : 11ème année de succès et de nouveaux humoristes à découvrir, toujours plus brillants chaque soir. Devenez découvreur de talent : attention, prêt, votez ! Un spectacle différent chaque soir, avec une troupe de nouveaux humoristes accessibles et avec qui l'on va boire un verre après le spectacle si le cœur nous en dit. Très sympa ! L'Ecole du One Man Show Paris présente son meilleur cru de l'année en conditions réelles : graines de stars et talents à découvrir. Le Saviez-vous??L'École du One Man Show forme, depuis 1994, la crème des humoristes. Maîtrise de la scène, technique, écriture, une formation reconnue numéro Un en France. Bérengère Krief, Gaspard Proust, Constance, Artus, Charlotte Gabris, Guillaume Bats, Patson, Arnaud Ducret…

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT 75009

